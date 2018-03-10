Репутация, как у Косого из «Джентльменов удачи». Чуть что, так сразу мы!

Об этом в своем блоге пишет Николай Травкин, прежний российский политик, Герой Соцтруда, строитель и пенсионер, информирует svodka.net.

«Особенно в Англии. У них там всё, не как у людей. Случись какая оказия со шпионом, который из наших разведчиков перебежал и без всякого следствия, без малейших доказательств давай нас обвинять. Всюду им «русский след» мерещится.

А нас там нет! Вот и Мария Захарова на днях — а уж она не соврёт — сказала, что наши специалисты там не работали и грозить нам бойкотом мундиаля это просто дикость какая то.

Вчера, вдобавок, Министр иностранных дел со специальными словами выступил и не только ещё раз уверил в нашей непричастности, но и помощь предложил в разбирательстве.

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Сейчас эксгумацию тел они там проводят, так можем прислать опытных медиков-криминалистов. У нас сильные криминалисты в этих делах.

Бывало, приедут на труп, взгляд бросят и сразу определят: «смерть наступила в результате остановки сердца». У трупа в голове 4 пулевых отверстия, на шее следы удушения, а умер от сердечной недостаточности! А как иначе? Ведь пока сердце бьётся — человек жив, а уж отчего оно остановилось это совсем другая история. Частенько и вникать в эту историю не стоит, а то и у самого криминалиста может сердечко сбой дать.

А уж до чего обидно голословные обвинения выслушивать!

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Ведь даже людям, одержимым конспирологией, понятно, что давно прошли времена, когда зонтиком уколол и проблема с изменником решена.

Нынче наука химическая так вперёд шагнула, что зонтик — это анахронизм. Да и умельцев таких, которые зонтиками колют, в спецслужбах не осталось, они все либо в бизнесе процветают, либо Госкорпорациями руководят.

Так что невиноватые мы.»

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