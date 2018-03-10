В окрестностях полюсов Юпитера расположены группы атмосферных вихрей в форме многоугольников, а атмосфера гигантской планеты оказалась на самом деле глубже, чем предполагалось.

Эти открытия были сделаны четырьмя международными исследовательскими группами на основе наблюдений, проведенных при помощи космического аппарата НАСА Juno («Юнона»), находящегося на орбите вокруг гигантской планеты.

Одна из этих научных команд открыла группу из девяти циклонов в окрестностях северного полюса планеты и группу из шести циклонов – над ее южным полюсом. Скорости потоков газа в этих вихрях достигают 350 километров в час.

Эти мощные вихри не сдвинулись со своего места в течение того времени, пока проводились эти наблюдения.

Группа вихрей, обнаруженная в окрестностях северного полюса Юпитера, имеет форму восьмиугольника, в котором один ветер расположен в центре, а восемь остальных вихрей окружают первый, формируя восемь вершин многоугольника. Вихри над южным полюсом аналогичным образом формируют пятиугольник. Каждый ветер составляет несколько сотен тысяч километров в диаметре.

Кроме того, в другом опубликованном исследовании обнаружено, что струйные течения, обнаруженные ранее в атмосфере Юпитера, на самом деле находятся очень глубоко в атмосфере планеты, на глубине до 3000 километров. Это означает, что в действительности атмосфера Юпитера может оказаться значительно толще, чем ожидалось, отмечают авторы.

Работы опубликованы в журнале Nature.

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