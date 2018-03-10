|Юрист: Порошенко должен ответить на три главных вопроса (ВИДЕО)
|10.03.2018 13:57
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Известный адвокат Виталий Касько считает, что президент Петр Порошенко должен ответить на три вопроса о проблемах, которые до сих пор не решены в Украине.
По мнению Касько, во время последней пресс-конференции Порошенко сказал мало нового, и не вселил уверенности в том, что качественные изменения в стране происходят на самом деле, информирует svodka.net.
«Меня бы интересовали три вопроса. Первое: когда в Украине будет истинная свобода слова? Второе: когда будет побеждена коррупция в верхушке власти? Третье: когда в Украине наконец появится правосудие? Это три проблемы, которые меня в первую очередь интересуют и за время независимости страны до этого времени не решены», – говорит адвокат.
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