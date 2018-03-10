Погода, Новости, загрузка...
Маск показал проект электробуса для поездок тоннелями под городами
10.03.2018 14:03

Изобретатель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск показал проект электробуса для тоннелей под городами, сообщает УНИАН.

По словам Илона, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами, перевозя десятки людей.

Кроме этого, приоритетом для еще одной его компании The Boring Company станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили.  Маск анонсировал, что в будущем под многими городами появятся тысячи небольших станций, разбросанные по городу, которые позволят людям быстро добираться до нужных им мест. "Эта система лучше впишется в городское пространство, чем метро, ведь каждая станция будет размером с одно парковочное место", - добавил Маск.

 

 

Как ранее сообщал svodka.net, руководитель компании SpaceX Илон Маск анонсировал запуск двоих беспилотных космических кораблей под названием Red Dragon на Марс.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить