|Маск показал проект электробуса для поездок тоннелями под городами
|10.03.2018 14:03
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Изобретатель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск показал проект электробуса для тоннелей под городами, сообщает УНИАН.
По словам Илона, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами, перевозя десятки людей.
Кроме этого, приоритетом для еще одной его компании The Boring Company станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили. Маск анонсировал, что в будущем под многими городами появятся тысячи небольших станций, разбросанные по городу, которые позволят людям быстро добираться до нужных им мест. "Эта система лучше впишется в городское пространство, чем метро, ведь каждая станция будет размером с одно парковочное место", - добавил Маск.
Как ранее сообщал svodka.net, руководитель компании SpaceX Илон Маск анонсировал запуск двоих беспилотных космических кораблей под названием Red Dragon на Марс.
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