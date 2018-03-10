Изобретатель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск показал проект электробуса для тоннелей под городами, сообщает УНИАН .

По словам Илона, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами, перевозя десятки людей.

Кроме этого, приоритетом для еще одной его компании The Boring Company станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили. Маск анонсировал, что в будущем под многими городами появятся тысячи небольших станций, разбросанные по городу, которые позволят людям быстро добираться до нужных им мест. "Эта система лучше впишется в городское пространство, чем метро, ведь каждая станция будет размером с одно парковочное место", - добавил Маск.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

Как ранее сообщал svodka.net, руководитель компании SpaceX Илон Маск анонсировал запуск двоих беспилотных космических кораблей под названием Red Dragon на Марс.

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