|В Сети появилось видео с «зажиганием коктейля Молотова» нардепом Левченко
|10.03.2018 14:03
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В Шевченковском районе Киева внефракционный народный депутат Юрий Левченко поджег «коктейль Молотова».
Соответствующее видео опубликовано на канале «Буквы» в .
На видео видно, как нардеп от партии «Свобода» Юрий Левченко подходит к группе людей и, скрываясь за спиной человека, поджигает «коктейль Молотова», после чего появляется пламя.
Накануне в полиции Киева , что народный депутат вместе с депутатом Киевсовета кинули «коктейль Молотова».
В то же время, как утверждает депутат Киевсовета Святослав Кутняк, он и Левченко вместе с общиной противостояли «кличковским» титушкам из благоустройства, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку. По его словам, «наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко».