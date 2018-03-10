Соответствующее видео опубликовано на канале «Буквы» в .

На видео видно, как нардеп от партии «Свобода» Юрий Левченко подходит к группе людей и, скрываясь за спиной человека, поджигает «коктейль Молотова», после чего появляется пламя.

Накануне в полиции Киева , что народный депутат вместе с депутатом Киевсовета кинули «коктейль Молотова».

В то же время, как утверждает депутат Киевсовета Святослав Кутняк, он и Левченко вместе с общиной противостояли «кличковским» титушкам из благоустройства, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку. По его словам, «наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко».