В отжатом помещении магазина «Новая линия» в Симферополе, которое теперь называется «Международный выставочный центр Connect Center» :)), провели форум «Крымская весна. Выбираем будущее».

Посвященный конечно же только одному вопросу — все на выборы дорогого владимвладимирыча!

Три с половиной тысячи человек, в основном молодежь, собрали с разных уголков Крыма, перевезли, разместили, накормили, развлекли, информирует svodka.net.

Вообще массовые мероприятия это то, что реально отличает жизнь Крыма до 2014 года и после. Проводится немыслимое количество фестивалей, выставок, круглых столов, конференций, и на все это действительно выделяются деньги, помещения, транспорт и т.д.

Помните насыщенную общественную жизнь в СССР? Демонстрации, конкурсы агитбригад, районные спартакиады, митинги «Свободу Анджеле Дэвис!», вот это вот все. Теперь точно также в Крыму.

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Практический смысл таких мероприятий не всегда понятен даже самим участникам, но финансируются и организовываются они исправно.

Я думаю что суть их в том, чтобы человек был максимально коллективен, без вот этого вредного хуторянства, единоличия, своего садочка коло хаты, а главное — без возможности самостоятельно думать и анализировать.

Помните как в «Джек Восьмеркин — американец», когда тот все пытался табак вырастить, а его на митинги тянули?

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У людей создается устойчивое ощущение мощности и всемогущественности государства. Государству под силу все! А человек… А человеку нужно быть просто лояльным, во всем поддерживать, одобрять и тогда государство о тебе не забудет. Простая схема устраивающая многих.

Именно следовательно 90-е годы, когда открылись потрясающие возможности для бизнеса, но каждый человек стал самоответственен, для многих превратились в кошмар.

Кошмар для таких людей современная Украина и Европа, где нужно работать не покладая рук и платить громадные налоги. За лояльность тут вообще не платят.

Но даже и понимая эту советскую схему мне было непонятно, зачем же организовывать такое масштабное мероприятие, если все равно минимум 90% главному кандидату обеспечено? Особенно в Крыму и Чечне. Для чего переводить столько средств?

А вот не так все просто, как кажется нам. Понятно что по ТВ и в интернете россияне монолитны, но реальные настроения то тут, то там прорываются.

Вот скриншоты обсуждения одной из тем на популярном российском техническом ресурсе Хабрахабр. Как видите настроения молодежи не такие уж и однозначные.

Сергей Боженко

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