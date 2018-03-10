В среду, 7 марта, в Полтавском городском совете произошли столкновения между активистами и чиновниками, в результате чего заседание исполкома перенесли на неопределенное время.

Об этом сообщает местное издание "", передает

Стоит отметить, что 7 марта в помещение горсовета пришли люди, возмущенные транспортным коллапсом в городе.

Согласно словам депутата горсовета от " а, протестующие требуют отчета профильного заместителя по вопросам ЖКХ Андрея Лямина, так как в Полтаве снежный коллапс.

Кроме того, активисты прихватили с собой в горсовет пачки соли и песка.

Начальник управления по вопросам обращений граждан Игорь Верига вынес из зала эти "подарки", после чего вспыхнул конфликт и драка. Правоохранители в течение 5 минут стояли между сторонами конфликта. Чиновник попросил поймать людей, которые его избили, но полиция никого не задержала, отмечает издание.

Так, около в 10:20 Верига объявил в зале заседаний, что заседание исполкома переносится на 12:00. После объявления перерыва активисты начали кричать, что зал для заседаний нужно заблокировать. Возникла вторая драка – между Веригой и активистом Александром Масюком.

Также подрались активист Евгений Мавлетбаев и руководитель аппарата горсовета Роман Мельник.

После инцидента работников выпустили из зала заседаний. Параллельно началось блокирование движения транспорта на улице Соборности. Через каждые пять минут блокировщики дозировано пропускали транспорт, в первую очередь "скорые".















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