США уже десятки лет осуществляют политику сдерживания России, заявил российский президент Владимир Путин, но РФ "невозможно сдержать". Путин: Вы Северную Корею не можете сдержать. О чем Вы говорите? Фото: ЕРА "Послушайте, санкции совершенно не связаны с каким‑то мифическим вмешательством в выборы в США со стороны России. Санкции связаны совсем с другим – с желанием остановить развитие России, сдержать Россию. Эта политика сдерживания России проводится уже десятки лет, время от времени. Сейчас опять к ней вернулись", – заявил Путин.По его словам, "это неверная политика, она наносит вред не только российско-американским отношениям, но и американскому бизнесу", потому что дает возможность освободить площадку для конкурентов американского бизнеса на российском рынке.Путин добавил, что американцы хотят работать с россиянами, но "им не дают, их сдерживают, чтобы Россию сдержать"."Вот сдерживали-сдерживали, в том числе для того, чтобы не дать возможности развиваться нашей оборонной промышленности… получилось что‑нибудь? Нет, не получилось, сдержать Россию не удалось и не удастся никогда… Я думаю, что Россию нигде невозможно сдержать. Надо это понять. Послушайте, вы Северную Корею не можете сдержать. О чем вы говорите? Зачем это делать? Зачем друг друга удерживать, нападать, подозревать в чем‑то?" – продолжил российский президент.В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года, после того как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.В феврале 2018 года Путин сообщил, что агрессия РФ в Украине не является основной причиной введения антироссийских санкций. По его словам, политика санкций в международных деловых отношениях – "это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам". "Думаю, что это им самим скоро надоест – тем, кто это делает. Все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений", – добавил президент РФ.По оценкам Государственного департамента Соединенных Штатов, только оборонный сектор России понес убытки в размере более $3 млрд после принятого в США в 2017 году нового закона о санкциях Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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