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Путин: Санкции совершенно не связаны с каким‑то мифическим вмешательством в выборы в США
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10.03.2018 14:18
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США уже десятки лет осуществляют политику сдерживания России,
заявил российский президент Владимир Путин, но РФ "невозможно
сдержать". Путин: Вы Северную Корею не можете сдержать.
О чем Вы говорите? Фото: ЕРА "Послушайте, санкции совершенно
не связаны с каким‑то мифическим вмешательством
в выборы в США со стороны России. Санкции связаны
совсем с другим – с желанием остановить развитие
России, сдержать Россию. Эта политика сдерживания России проводится
уже десятки лет, время от времени. Сейчас опять к ней
вернулись", – заявил Путин.По его словам, "это неверная
политика, она наносит вред не только российско-американским
отношениям, но и американскому бизнесу", потому что дает
возможность освободить площадку для конкурентов американского
бизнеса на российском рынке.Путин добавил, что американцы
хотят работать с россиянами, но "им не дают, их сдерживают,
чтобы Россию сдержать"."Вот сдерживали-сдерживали, в том числе
для того, чтобы не дать возможности развиваться нашей
оборонной промышленности… получилось что‑нибудь? Нет,
не получилось, сдержать Россию не удалось
и не удастся никогда… Я думаю, что Россию нигде
невозможно сдержать. Надо это понять. Послушайте, вы Северную Корею
не можете сдержать. О чем вы говорите? Зачем это делать?
Зачем друг друга удерживать, нападать, подозревать
в чем‑то?" – продолжил российский президент.В отношении
России были введены экономические санкции Соединенными
Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года,
после того как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и
начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты
несколько раз расширялись и ужесточались.В феврале 2018 года Путин
сообщил, что агрессия РФ в Украине не является основной
причиной введения антироссийских санкций. По его словам, политика
санкций в международных деловых отношениях – "это путь
тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов
такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам". "Думаю, что
это им самим скоро надоест – тем, кто это делает. Все-таки
надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных
отношений", – добавил президент РФ.По оценкам Государственного
департамента Соединенных Штатов, только оборонный сектор
России понес убытки в размере более $3 млрд после принятого в
США в 2017 году нового закона о санкциях
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