Порошенко назвал следующей целью Украины план действий по членству в НАТО Президент приветствовал решение НАТО о признании стремление Украины к членству в Альянсе Решение "о повышении уровня амбиций Украины относительно Альянса" стало признанием реального состояния отношений Украины и НАТО. Фото: прес-служба президента "Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе", - отметил Порошенко. По словам президента, следующая цель Украины - План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Он добавил, что в письме к генсеку НАТО Йенса Столтенберга в феврале этого года официально зафиксировал стремление Украины стать членом Альянса. Напомним, НАТО официально признало стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставило статус страны-аспиранта. Порошенко подал законопроект о развитии инклюзивного образования

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