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Порошенко назвал следующей целью Украины план действий по членству в НАТО
10.03.2018 14:18
Порошенко назвал следующей целью Украины план действий по членству в НАТО
Президент приветствовал решение НАТО о признании стремление Украины к членству в Альянсе
Решение "о повышении уровня амбиций Украины относительно Альянса" стало признанием реального состояния отношений Украины и НАТО.
Порошенко назвал следующей целью Украины план действий по членству в НАТО Фото: прес-служба президента

"Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе", - отметил Порошенко.

По словам президента, следующая цель Украины - План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Он добавил, что в письме к генсеку НАТО Йенса Столтенберга в феврале этого года официально зафиксировал стремление Украины стать членом Альянса.

Напомним, НАТО официально признало стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставило статус страны-аспиранта.

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