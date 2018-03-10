|Порошенко назвал следующей целью Украины план действий по членству в НАТО
|10.03.2018 14:18
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Президент приветствовал решение НАТО о признании стремление Украины к членству в АльянсеРешение "о повышении уровня амбиций Украины относительно Альянса" стало признанием реального состояния отношений Украины и НАТО.
Фото: прес-служба президента
"Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе", - отметил Порошенко.
По словам президента, следующая цель Украины - План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Он добавил, что в письме к генсеку НАТО Йенса Столтенберга в феврале этого года официально зафиксировал стремление Украины стать членом Альянса.
Напомним, НАТО официально признало стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставило статус страны-аспиранта.
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