Президент России Владимир Путин отрицает использование в Сирии армией Башара Асада химического оружия.

Ни о чем подобном речь не идет, несмотря на то, что в ООН считают по-другому, заявил он в интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли, информирует svodka.net.

«Может быть, мёртвые тела и были, что случается на войне. Вы посмотрите, как брали Мосул – сровняли всё с землей там. А посмотрите, как брали Ракку – до сих пор из руин ещё не достали тела и не похоронили. Вам не хочется об этом вспомнить?» — сказал он.

И добавил: «А Вы уверены в том, что эти тела – это результат деятельности правительственных войск? Я считаю наоборот, что это результат деятельности преступников, криминальных элементов и радикальных элементов – террористов, которые совершают эти преступления, для того чтобы обвинить в этом президента Асада».

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