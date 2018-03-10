Призыв представителя Госдепа США Курта Волкера усилить антироссийские санкции за оккупацию Крыма – это четкий сигнал о недоговорибельности РФ в мирном урегулировании ситуации в Украине. Поэтому каких-то послаблений от агрессора ждать не следует. Если Путин и намерен будет пойти на уступки Западу, то в первую очередь будет «сливать» своих закадычных дружков Асада, Ына или Хаменеи. И в то же время гибридными способами создавать новые очаги кровопролития для продолжения шантажа. Нам остается только гадать, где рванет в очередной раз – на Балканах, в Афганистане или в Ливии…

Следует понимать, что РФ не прекратит блефовать и будет использовать все возможные методы для дестабилизации ситуации в мире. У кремлевского старца попросту нет других приемов. В условиях санкций и тотальной российской коррупции Путин только с помощью угроз и шантажа может остаться у власти на очередной срок и пытаться ее сохранить в течение последующих шести лет.

Яркий тому пример – размахивание нарисованной ядерной дубиной в послании Федеральному собранию РФ, после которого официальная Москва поспешила объяснить миру, что показанная научная фантастика не является угрозами. В заявлениях МИДа и самого Путина четко читалось, что бравурный посыл был предназначен для внутреннего потребителя и носил исключительно предвыборный характер с целью мобилизации электората. Равно как и вброшенный тезис о том, что страна выбирает не президента, а главнокомандующего.

С переизбранием Путина на следующий срок вопрос действительно решен. Из чего следует, что после 18 марта должна измениться ширма, прикрывающая его преступления против человечества по всему земному шару. Более активным станет пропагандистское направление по снятию санкций за агрессию против Украины. Соблюдения перемирия на Донбассе вряд ли стоит ожидать, поскольку боевые действия на линии разграничения являются универсальным элементом давления и соответствуют кремлевскому нарративу о «неподконтрольности» квазиобразований (так называемых ДНР-ЛНР, — «Апостроф») Москве. Плюс нагнетание ненависти к Украине между жителей обстрелами населенных пунктов, которые осуществляют оккупационные войска, а пропаганда вешает на ВСУ.

Основной упор в ближайшие два года будет сделан на расшатывание ситуации внутри нашей страны. Впереди президентские, парламентские и местные выборы. Чтобы привести к власти пророссийские политические силы спецслужбы Кремля будут использовать весь имеющийся запас гибридных средств — от информационных атак до терактов. То, что время таких действий пришло, ярко иллюстрирует задержание ценного кадра путинского кума (Виктора Медведчука, — «Апостроф») — псевдогенерала Рубана — с целым арсеналом оружия на одном из КПВВ на линии разграничения.

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Продолжится дискредитация Украины на международной арене. Значительно усилились позиции РФ в европейском политикуме, где «золотую акцию» получили разнообразные правые политсилы, попавшие во власть благодаря спецслужбам Кремля. Финансирование, пропаганда плюс организованный Москвой миграционный кризис – вот составляющие их побед. Языковые и территориальные претензии, озвученные «полезными идиотами Путина», — только начало. Впереди битва за снятие санкций и реализацию «Северного потока-2». По факту спецслужбам Кремля на «европейском направлении» остается только реализовывать старый гэбистский сценарий «между молотом и наковальней» и пожинать плоды…

Важным событием для российской игры может стать ЧМ-2018 по футболу, в ходе которого важно создать видимость отсутствия изоляции с максимальным количеством гостей. Естественно, на этом бенефисе «мирового признания супердержавы» можно разыграть «украинскую карту» с воинствующими ультрас и планируемыми ими терактами. Благо, виновных можно назначить из числа гастарбайтеров или завезти из ОРДЛО. Против этого сценария с миролюбивым гостеприимством играют «залеты» спецслужб и напряженная обстановка на Донбассе.

В отношении последнего, скорее только, никаких особых подвижек в сторону мирного урегулирования не будет. Условный Сурков продолжит «валять ваньку» по кремлевскому темнику «никаких уступок». По сути, Донбасс для Кремля — универсальный вариант. Посредством кровопролития можно озвучивать собственные хотелки и осуществлять дипломатическое давление. С военной точки зрения – идеальный плацдарм для «побед», так необходимых для задуривания «ватного» электората, которому путинский режим после 18 марта больше ничего и не сможет предложить. Поскольку экономических побед в условиях санкций и очередной газовой войны с остальным миром вряд ли стоит ждать.

Надеемся на лучшее, готовимся к худшему…

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