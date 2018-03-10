Скандальная российская команда "" решила необычно поздравить своих поклонниц с грядущим 8 Марта.

Группа презентовала клип на песню "Не Париж". Главная героиня ролика показана и домохозяйкой, и супергероем. По мнению музыкантов, это очень ярко демонстрирует картину гендерного распределения ролей в современном обществе, передает со ссылкой на .

Главная героиня ролика показана и домохозяйкой, и супергероем. По мнению музыкантов, это очень ярко демонстрирует картину гендерного распределения ролей в современном обществе.















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