В субботу, 10 марта, житель Берлина выиграл порядка 42 млн евро в европейскую лотерею Eurojackpot, сообщает УНН .

Стоит отметить, что он угадал пять чисел и два дополнительных, заработав таким образом максимальный для этой стадии розыгрыша выигрыш.

За деньгами берлинец еще не пришел, но организаторы предполагают, что победителем является не один человек, а представители лотерейного клуба.

Лотерейный клуб - это явление, когда несколько человек объединяют усилия и каждый раз покупают лотерейные билеты в складчину, увеличивая шансы на выигрыш. При этом призовую сумму они потом делят между собой поровну.

Кроме этого, рекорд выигрыша в лотерею был зафиксирован в Германии в октябре 2016 года. Тогда житель федеральной земли Баден-Вюртемберг сорвал куш в 90 млн евро. Это максимальная сумма, которую можно выиграть.

Еще один из наиболее крупных выигрышей на территории ФРГ - 45,3 млн евро - был отмечен в декабря 2007 года. Эта сумма была поровну разделена между тремя гражданами страны, угадавшими правильную комбинацию цифр.

Как сообщал svodka.net ранее, американском штате Нью-Джерси украинка Оксана Захарова выиграла в лотерею 5 миллионов долларов . Женщина делала покупки на Манхэттене и решила за 1 доллар приобрести нью-йоркский лотерейный билет, на котором нужно стереть защитный слой, чтобы увидеть выигрыш.

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