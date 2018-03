УКР Регистрация Вход RSS ПОЛИТИКА

/ Маск показал концепт автобуса будущего Фото: twitter.com/elonmusk Соответствующее видео Маск опубликовал на своей странице в Twitter. "Думаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км / ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус", - написал Маск. Better video coming soon, but it would look a bit like this:pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk)9 марта 2018 г. The Boring Company сместит акценты при бурении подземных туннелей: теперь в приоритете будут не авто, а транспортировка пешеходов и велосипедистов. "Новый план The Boring Company: все туннели и Hyperloop будут в приоритете пешеходов и велосипедистов, а не автомобили", - написал Маск. Он также отметил, что его компания планирует создать огромное количество небольших станций по всему городу. "Городская система будет тысячи небольших станций, по размерам как одно парковочное место, которое будет находиться рядом с местом вашего назначения и плавно вплитатиметься в" ткань "города", - написал он. "Это будет лучше, чем небольшое количество крупных станций, как в метро", - добавил Маск. Ранее сообщалось, что транспортное управление Вашингтона выдало предварительное дозволение компании The Boring Company на реализацию проекта подземной автомагистрали. Маск в рождественском письме признался, что он марсианин

