|В оккупированном Луганске засветился известный артист
|10.03.2018 14:29
|
Российская группа Челси и прежний вокалист группы Hi-Fi Митя Фомин выступили с концертом в оккупированном Луганске.
Об этом сообщают местные СМИ, информирует svodka.net.
Челси и Фомин выступили в луганском дворце культуры имени Ленина с концертом, посвященным Международному женскому дню.
После выступления Фомин отметил, что давно ждал этой поездки, а обстановка в Луганске, по его мнению, «несколько мятежная», хотя и «спокойная».
Напомним, что прежний вокалист Hi-Fi уже находится в базе «Миротворец» за выступления в Крыму и отрицание российской агрессии.
Читайте: ВСУ понесли новые потери в зоне АТО
Поделитесь статьей с друзьями