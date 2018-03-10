Российская группа Челси и прежний вокалист группы Hi-Fi Митя Фомин выступили с концертом в оккупированном Луганске.

Об этом сообщают местные СМИ, информирует svodka.net.

Челси и Фомин выступили в луганском дворце культуры имени Ленина с концертом, посвященным Международному женскому дню.

После выступления Фомин отметил, что давно ждал этой поездки, а обстановка в Луганске, по его мнению, «несколько мятежная», хотя и «спокойная».

Напомним, что прежний вокалист Hi-Fi уже находится в базе «Миротворец» за выступления в Крыму и отрицание российской агрессии.

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