резидент России признался, что не контролирует всех сотрудников своей администрации. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC, передает со ссылкой на .

"У нас две тысячи сотрудников Администрации, разве Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - сказал Путин.

Ответ прозвучал на упрек журналистки о выражении Андрея Крутских - советника Кремля в вопросах киберпространства.

Перед "взломом" выборов президента чиновник озвучил неоднозначную фразу.

"Я предупреждаю вас: мы сейчас находимся на пороге того момента, когда мы будем на равных говорить с американцами в информационном пространстве", - сказал Крутских в феврале 2016 на Форуме по вопросам международной безопасности.

Американские подводные лодки способны полностью уничтожить Россию, если примут такое решение. "Мы готовы ко всем имеющимся угроз, и никто не должен сомневаться в этом", - заявил председатель Стратегического командования вооруженных сил генерал Джон Гайтен в комитете Палаты представителей.

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