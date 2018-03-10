В китайскорм городе Чжухай завершились полуфинальные матчи теннисного турнира серии ITF Womens Circuit, в одном из которых украинка Марта Костюк обыграла Анну-Каролину Шмидлову из Словакии со счетом 6:2, 6:4. сообщает Страна .

На протяжении матча украинка выполнила 1 эйс против 0 у соперницы и совершила 4 двойные ошибки, против двух - у соперницы. Вместе с тем, Костюк лучше реализовывала брейк-поинты, доведя в первом сете преимущество до 4:1, а затем и 6:2. А во второй партии Марта решила судьбу матча в концовке, при счете 4:4, когда выиграла два гейма подряд.

Стоит отметить, что в финальном матче 11 марта Костюк предстоит сразиться с украинкой с бельгийским гражданством 24-летней Мариной Заневской, занимающей в рейтинге WTA 183-место, которая победила россиянку Анну Калинскую – 7:5, 6:4.

По данным источника, ранее Костюк и Заневская не встречались.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в воскресенье, 4 марта, украинская теннисистка Леся Цуренко защитила свой титул на турнире WTA International "Abierto Mexicano Telcel", который завершился в мексиканском городе Акапулько.

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