|В Запорожском супермаркете покупатели обнаружили ценники в российских рублях
|10.03.2018 14:39
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Ценники на продукты в рублях, покупатели обнаружили в Запорожском супермаркете сети "Апельмон", передает со ссылкой на .
Об этом рассказала в Facebook местная жительница Мария Соболевская.
В магазине цены на продукцию были в рублях, а также чеки людям выдавали в российской валюте.
Однако после огласки инцидента с девушкой связался менеджер сети супермаркетов и объяснил ситуацию. Оказалось, что виноват во всем сбой в программе, который используют для печатания ценников.
"Сотрудники печатали стикеры на автомате, не обращая внимания на ошибку. В магазине уже провели ревизию и сейчас меняют стикеры на новые - с корректной валютой", - пишет девушка.
Ранее, в одном из торговых центров столицы в продаже обнаружили игрушки с российской символикой.Они пропогандировали российские спецслужбы и силовые структуры.