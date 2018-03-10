



Відома українська актриса нечасто публікує в Інстаграмі спільні фото з чоловіком Віталієм Борисюком чи доньками, найстарша з яких, Тоня Паперна, мешкає у Росії з чоловіком Володимиром Ягличем та донечкою, тож не дивно, що шанувальники із захватом сприймають нові фото.



Днями, в честь восьмого березня, Ольга опублікувала миле селфі з коханим, а також показала шанувальникам його та доньку Анну.



До слова, разом з Віталієм Ольга вже кілька років грає у виставі "Сублімація любові".



Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) Мар 6, 2018 в 12:25 PST



Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) Мар 8, 2018 в 4:05 PST

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура ольга віталієм також публикация чоловіком Теги: фішки