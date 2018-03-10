|Ольга Сумська здивувала фанатів рідкісним селфі з чоловіком (ФОТО)
|10.03.2018 14:41
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Відома українська актриса нечасто публікує в Інстаграмі спільні фото з чоловіком Віталієм Борисюком чи доньками, найстарша з яких, Тоня Паперна, мешкає у Росії з чоловіком Володимиром Ягличем та донечкою, тож не дивно, що шанувальники із захватом сприймають нові фото.
Днями, в честь восьмого березня, Ольга опублікувала миле селфі з коханим, а також показала шанувальникам його та доньку Анну.
До слова, разом з Віталієм Ольга вже кілька років грає у виставі "Сублімація любові".
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