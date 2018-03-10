Погода, Новости, загрузка...
Ольга Сумська здивувала фанатів рідкісним селфі з чоловіком (ФОТО)
10.03.2018 14:41
569632da125f1_13027.jpg (24.37 Kb)

Відома українська актриса нечасто публікує в Інстаграмі спільні фото з чоловіком Віталієм Борисюком чи доньками, найстарша з яких, Тоня Паперна, мешкає у Росії з чоловіком Володимиром Ягличем та донечкою, тож не дивно, що шанувальники із захватом сприймають нові фото.

Днями, в честь восьмого березня, Ольга опублікувала миле селфі з коханим, а також показала шанувальникам його та доньку Анну.

До слова, разом з Віталієм Ольга вже кілька років грає у виставі "Сублімація любові".

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) Мар 6, 2018 в 12:25 PST



Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) Мар 8, 2018 в 4:05 PST


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить