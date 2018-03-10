Президент РФ Владимир Путин считает, что после него к власти придут люди, которые захотят укрепить Россию, а не "разрушители", которые станут "все уничтожать". Путин: Почему вы думаете, что после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы? Фото: ЕРА "Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", – заявил Путин.Отвечая на вопрос, может ли он уйти из власти, "потому что многие эксперты говорят, что это практически было бы невозможно", поскольку Путин, скорее только, окажется в тюрьме, российский президент сказал: "Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное"."Я уже много слышал бредней по этому поводу. Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений. Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые все будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому‑то этого бы и хотелось, в том числе и в Соединенных Штатах. Но не думаю, что они правы, потому что Соединенные Штаты, как мне кажется, как раз заинтересованы в другом – в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной, если у вас есть, конечно, возможность, заглянуть хотя бы на 25–50 лет вперед", – сообщил глава Кремля.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будет бороться восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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