Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что проблема Минских договоренностей заключается не в их содержании, а в реализации.

Об этом он сказал во время дискуссии на Брюссельском форуме, сообщает Укринформ, информирует svodka.net.

По словам Волкера, Минские договоренности включат в себя все вопросы, необходимые для «обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности». Проблема лишь в том, чтобы реализовать их.

Спецпредставитель США отдельно отметил вину России, которая несмотря на подписания Минских договоров, не обеспечивает прекращения огня, не выводит тяжелое вооружение и продолжает развертывание своих органов военного управления.

«Украина теряет еженедельно несколько своих солдат. Представьте, что вы имеете реальную войну на своей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, защищающих свою страну. Вот такая ситуация сейчас в Украине. Представьте влияние этого на политику в стране», – подчеркнул американский дипломат, говоря о давлении, которое оказывается на Украину.

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