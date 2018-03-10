Хакери викрали з серверів німецького уряду документи щодо Brexit, переговорів з Україною і Білоруссю

Група хакерів, яка здійснила кібератаку на сервери німецького уряду, вкрала запис переговорів ЄС і Великої Британії та документи щодо переговорів ЄС з Білоруссю і Україною, пише журнал "Шпігель".

За його інформацією, в результаті атак хакери викрали шість файлів. Зазначається, що німецькі спецслужби виявили атаку до моменту викрадення документів щодо переговорів з Білоруссю і Україною.

Раніше цього місяця офіційний представник МВС Німеччини Йоганнес Дімрот заявив, що кібератака на сервери німецького уряду була припинена одразу ж після її виявлення.

При цьому він не став відповідати на запитання про те, чи стояла за цією кібератакою російська влада. Й.Дімрот пояснив, що зараз влада ФРН намагається з'ясувати, як інформація про кібератаку просочилася в ЗМІ.