Член коллегии Министерства внутренних дел Украины, нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил , что его могли взорвать вместе с депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком в октябре 2017 года. Геращенко: Это уже вычислено и будет сказано прокуратурой, СБУ Фото: nfront.org.ua "Дело в том, что вы не знаете, что теракт, который был против Игоря Мосийчука, он планировался изначально под вашим телеканалом, под "112 Украина", – заявил Геращенко. По его словам, "это уже вычислено и будет сказано прокуратурой, СБУ"."Дело в том, что нас вместе с Мосийчуком могли взорвать. Потому что он выходил из вашего эфира в 22.00 часа, а я заходил. И мы стояли минут 10 общались", – отметил Геращенко.Вечером 25 октября 2017 года на улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо" произошел взрыв. Первой жертвой стал охранник Мосийчука Руслан Кушнир, второй – подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.Мосийчук получил ранения, кроме него пострадали политолог Виталий Бала и женщина, которая возвращалась домой с работы. Уголовное производство открыли по статье "теракт". 20 февраля 2018 года нардеп сообщил, что знает "фамилии и контакты" людей, которые покушались на него.23 февраля Мосийчук заявил, что дело раскрыто, исполнители установлены. По словам Мосийчука, часть из них находится на временно оккупированных территориях, часть – в Чечне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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