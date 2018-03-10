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Антон Геращенко заявил, что покушение на Мосийчука планировали совершить возле телеканала "112 Украина"
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10.03.2018 14:51
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Член коллегии Министерства внутренних дел Украины, нардеп от
"Народного фронта" Антон Геращенко заявил , что его могли взорвать
вместе с депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком в
октябре 2017 года. Геращенко: Это уже вычислено и будет сказано
прокуратурой, СБУ Фото: nfront.org.ua "Дело в том, что вы не
знаете, что теракт, который был против Игоря Мосийчука, он
планировался изначально под вашим телеканалом, под "112
Украина", – заявил Геращенко. По его словам, "это уже
вычислено и будет сказано прокуратурой, СБУ"."Дело в том, что нас
вместе с Мосийчуком могли взорвать. Потому что он выходил из вашего
эфира в 22.00 часа, а я заходил. И мы стояли минут 10
общались", – отметил Геращенко.Вечером 25 октября 2017 года на
улице Адама Мицкевича в Киеве возле телеканала "Еспресо"
произошел взрыв. Первой жертвой стал охранник Мосийчука Руслан
Кушнир, второй – подполковник МВД в отставке Михаил
Мормиль.Мосийчук получил ранения, кроме него
пострадали политолог Виталий Бала и женщина, которая
возвращалась домой с работы. Уголовное
производство открыли по статье "теракт". 20 февраля 2018
года нардеп сообщил, что знает "фамилии и контакты"
людей, которые покушались на него.23 февраля Мосийчук заявил, что
дело раскрыто, исполнители установлены. По словам
Мосийчука, часть из них находится на временно оккупированных
территориях, часть – в Чечне.
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