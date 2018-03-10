Государство не обязано быть членом ЦЕРН

Государство не обязано быть членом ЦЕРН, чтобы вносить важный вклад в работу организации. Это решение не повлияет на участие Москвы в совместных проектах, а вопрос об ассоциированном членстве еще будет обсуждаться, - сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы организации Софи Тезауро.

Европейская организация ядерных исследований создана в 1953 году. Россия подала заявку на вступление в ЦЕРН в качестве ассоциированного члена в 2012 году. Этот статус дает право голоса в Совете ЦЕРНа, а граждане страны могут становиться штатными сотрудниками организации. Кроме того, ассоциированные члены ЦЕРН платят ежегодные взносы (около 8000000 евро).

Напомним, руководители Минобороны США обратились к России с коротким оговоркой, отметив, что Вашингтон по-прежнему способен ответить, независимо от того, какие Москва располагает ядерные вооружения.

По мнению экспертов Chatham House, кибератака может привести к умышленной дезинформации и случайного ошибочного применения ядерного оружия. В период кризиса потеря доверия к возможностям ядерного оружия может повлиять на процесс принятия решений и подорвать уверенность в ядерном сдерживании.