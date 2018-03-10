Щодо можливості нападу РФ на Україну (через призму реальних дій ВМС США та НАТО).

Ще 7 грудня 2016 командувач 6-го флоту США адмірал Джеймс Фогго заявив (відповідав на критику, в тому числі і нашу, Майдана Закордонних Справ), що тривалість патрулювання американських бойових кораблів у Чорному морі може бути збільшена приблизно до рівня 2015 року: «Це залежить від того, чи стануть виклики в регіоні більш-менш терміновими. Очевидно, коли дії стають більш інтенсивними, ви спостерігаєте присутність додаткових кораблів». — Підсумки 2017 року це (тобто його обіцянки) підтвердили. Щодо рівня 2015 року… Це дійсно сталося. Збільшили до рівня 2015 року.

Крім того, на початку 2018 року спостерігалася рідкісна ситуація, коли 6 військових кораблів США та Великої Британії, в тому числі 4 ракетних есмінця майже безперервно знаходились у Чорному морі з 5 січня до (так буде) 22 березня. При цьому 2 ракетних есмінця США виконували свою місію одночасно. Такого майже не було за часи окупації Криму.

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Це означає, що в розвідки США є мотиви передбачати що «виклики в регіоні стають терміновими…»

Зауважу, що в 2017 різко збільшилась кількість розвідувальних польотів літаків та стратегічних безпілотників США над Чорним морем біля берегів окупованого Криму, а також над районом бойових дій на Сході України. Саме з цим, можливо, можна пов’язати значне зростання поінформованості щодо військової ситуації в окупованому Криму та Східної України та різкості риторики, які останнім часом демонструють високопосадовці США та представники НАТО відносно дій РФ.

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