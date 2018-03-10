|Березовец: Получение Украиной статуса страны-аспиранта НАТО – это ответ США на путинские игрища
|10.03.2018 14:59
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https://www.facebook.com/taras.berezovets/posts/2039289709434354
9 марта в НАТО сообщили, что Альянс наделил Украину статусом страны-аспиранта – кандидата на членство в НАТО."Страны, которые заявили о стремлении присоединиться к Альянсу, изначально приглашаются для участия в интенсифицированном диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанных с этим реформах. Затем странам-кандидатам может быть предложено участвовать в Плане действий по членству в НАТО", – добавили в Альянсе.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.Порошенко заявлял, что решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься на референдуме.
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