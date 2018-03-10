Украина отмечают между пяти государств, значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом

Украина разделила 91 место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с 2017 годом, на 21 пункт, - говорится в исследовании компании, информирует "Радио Свобода".

В рейтинге Nomad Passport Index гражданство оценивается на основе пяти факторов. Это - система налогообложения (30% от общей оценки), безвизовые поездки (50%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (последние три показателя - по 10%).

Согласно рейтингу, без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран.

Украина отмечают между пяти государств, значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.

Россия оказалась на 87 месте, Беларусь - на 127, Молдова - на 90, Грузия - 96. Паспорт США - на 35 месте.

Замыкают список Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.

Напомним, Государственная миграционная служба заявляет, что около 24 тыс. Человек вышли из украинского гражданства с 2015 года.