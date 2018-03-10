В субботу, 10 марта, в Каменка-Бугском районе во Львовской области у прицепа грузового автомобиля Mercedes оторвалось колесо закатилось на остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина.

Стоит отметить, что потерпевшая, которая находилась на остановке, получила смертельные травмы колесом.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Ремней. Колесо, которое оторвалось от прицепа грузовика, ехавшего по автодороге, травмировало женщину, возрастом около 40 лет, которая находилась на остановке общественного транспорта. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.

На данный момент все обстоятельства происшествия и личность погибшей женщины устанавливаются.

Кроме этого, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал svodka.net, на территории Бориспольской трассы в направлении Борисполя произошло дорожно-транспортное происшествие , участником которого стал грузовой автомобиль МАН, который въехал в машину марки Газель, припаркованную на обочине.



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