Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с украинскими блогерами.

В ходе обсуждения были затронуты все самые актуальные вопросы, рассказал в своем блоге на ЖЖ один из участников Игорь Бигдан, информирует svodka.net.

Самой горячей темой оказалось задержание украинского переговорщика Владимира Рубана.

«По Рубану — это была ювелирная операция спецслужб, вскрывшая большой заговор террористов. На следующей неделе информацию будут постепенно публиковать, Порошенко обещал много интересного», — написал Бигдан.

Также были затронуты экономические темы.

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«Налог на выведенный капитал. Это очень крутая реформа, заменяющая налог на прибыль, упрощающая ведение бизнеса, снижающая налоговую нагрузку и стимулирующая инвестиции. Вот реально экономическая бомба, которую ждёт бизнес», — передал в своей интерпретации слова президента блогер.»Запрет 3-й группы ФОП: Порошенко не поддерживает этот закон», — продолжил он.

Также коснулись войны на Донбассе.

«Будем придерживаться той же стратегии, что и сейчас. Минские соглашения (которые Россия не соблюдает) и санкции (которые Путин за это получает), медленно но уверенно истощают экономику агрессора — в то время как мы крепнем», — передал слова Порошенко блогер.

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Кроме того, Мартин Брест после встречи озвучил подробности плана по освобождению ОРДЛО.

«Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле «без оружия — живи, с оружием — смерть». После вывода русских силы «АК ЛДНР» оценивают примерно в 15 тыс. человек… ОР-1 (оперативный запас первой очереди — ред.) будет задействован», — написал он.

Блогеры также рассказали, что Порошенко собирается опять участвовать в президентских выборах.

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