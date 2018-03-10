Россия отказалась от статуса члена Европейской организации по ядерным исследованиям, однако это не повлияет на участие РФ в совместных проектах, сообщили в организации. Россия хочет иметь статус государства-наблюдателя в ЦЕРН Фото: ЕРА По словам Марсолье, РФ отказалась от намерения стать ассоциированным членом CERN в конце прошлого года. При этом в России хотят остаться государством-наблюдателем организации, как США, Индия и Япония.В 2012 году руководство CERN согласилось сделать ассоциированными членами организации Пакистан и Турцию, после чего обратились в Россию с запросом, хочет ли она получить такой же статус. Россия подала заявку на ассоциированное членство в CERN в 2013 году.10 марта 2018 года представитель пресс-службы CERN Софи Тезаури сообщила агентству "РИА Новости", что Россия отозвала заявку.Тезаури отметила, что у CERN хорошие отношения с Россией и ее отказ не помешает усилению сотрудничества с российской стороной.Она добавила, что государство не обязано быть членом CERN, чтобы вносить вклад в ее работу, участие Москвы в совместных проектах продолжится, а вопрос об ассоциированном членстве еще будет обсуждаться.Соглашение по образованию CERN было подписано в 1953 году представителями 12 европейских стран. Организация была образована 29 сентября 1954 года и является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В CERN входят 22 страны-члена, которые входят в ее руководящий орган. Основные корпуса, в том числе ускорительные установки организации расположены на границе Швейцарии и Франции. Крупнейший проект CERN – большой адронный коллайдер.2 сентября 2014 года Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между Украиной и CERN о статусе ассоциированного члена в организации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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