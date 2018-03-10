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Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям
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10.03.2018 15:07
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Россия отказалась от статуса члена Европейской организации по
ядерным исследованиям, однако это не повлияет на участие РФ в
совместных проектах, сообщили в организации. Россия хочет иметь
статус государства-наблюдателя в ЦЕРН Фото: ЕРА По словам
Марсолье, РФ отказалась от намерения стать ассоциированным
членом CERN в конце прошлого года. При этом в России хотят
остаться государством-наблюдателем организации, как США, Индия и
Япония.В 2012 году руководство CERN согласилось сделать
ассоциированными членами организации Пакистан и Турцию, после чего
обратились в Россию с запросом, хочет ли она получить такой же
статус. Россия подала заявку на ассоциированное членство
в CERN в 2013 году.10 марта 2018 года представитель
пресс-службы CERN Софи Тезаури сообщила
агентству "РИА Новости", что Россия отозвала
заявку.Тезаури отметила, что у CERN хорошие отношения с
Россией и ее отказ не помешает усилению сотрудничества с российской
стороной.Она добавила, что государство не обязано быть членом CERN,
чтобы вносить вклад в ее работу, участие Москвы в совместных
проектах продолжится, а вопрос об ассоциированном членстве еще
будет обсуждаться.Соглашение по образованию CERN было подписано в
1953 году представителями 12 европейских стран. Организация была
образована 29 сентября 1954 года и является крупнейшей
в мире лабораторией физики высоких энергий. В CERN входят 22
страны-члена, которые входят в ее руководящий орган. Основные
корпуса, в том числе ускорительные установки организации
расположены на границе Швейцарии и Франции. Крупнейший
проект CERN – большой адронный коллайдер.2 сентября 2014 года
Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между
Украиной и CERN о статусе ассоциированного члена в организации.
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