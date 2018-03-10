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Хакеры похитили с серверов германского правительства документы по Brexit, переговоров с Украиной и Беларусью
10.03.2018 15:11

Хакеры похитили с серверов германского правительства документы по Brexit, переговоров с Украиной и Беларусью

Хакеры похитили с серверов германского правительства документы по Brexit, переговоров с Украиной и Беларусью

Группа хакеров, совершившая кибератаку на серверы германского правительства, украли запись переговоров ЕС и Великобритании и документы по переговорам ЕС с Беларусью и Украиной, пишет журнал "Шпигель".

По его информации, в результате атак хакерами было похищено шесть файлов. Отмечается, что немецкие спецслужбы обнаружили атаку к моменту похищения документов по переговорам с Беларусью и Украиной.

Ранее в этом месяце официальный представитель МВД Германии Йоханнес Димрот заявил, что кибератака на серверы германского правительства была предотвращена сразу же после ее обнаружения.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, стояли ли за этой кибератакой российские власти. Й.Димрот пояснил, что сейчас власти ФРГ пытаются выяснить, как информация о кибератаке просочилась в СМИ.

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