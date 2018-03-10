Погода, Новости, загрузка...
Очень опасно: В Европе сделали громкое заявление по поводу путинского газопровода
10.03.2018 15:15
Очень опасно: В Европе сделали громкое заявление по поводу путинского газопровода

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «Северный поток-2″ опасен для части Европы.

Об этом он сказал, комментируя итоги встречи с главами правительств стран Балтики, сообщает «Польское радио», информирует svodka.net.

Особенную опасность новый российский газопровод представляет в первую очередь именно для Балтийского региона.

«Северный поток-2″ – это очень опасный проект для этой части Европы» , – заявил Моравецкий.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что Польша уже давно перестала энергетически зависеть от России: «Польша давно стала независимой от «Газпрома», мы не только построили наш терминал для сжиженного природного газа в Свиноуйсьце; мы намерены расширить свои мощности по переработке, перегрузочные мощности. Но мы также находимся в процессе переговоров и обсуждений с Данией и Норвегией.»

Читайте: Европа съезжает с катушек, - Роман Бессмертный



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить