Экспертно-аналитическое управление партии "Яблоко" провело подсчеты стоимости военной операции России в Сирии на начало марта 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По подсчетам "Яблока", Россия выплатила 132 млн руб. семьям погибших в Сирии Фото: ЕРА В партии пояснили, что разрыв между верхней и нижней оценками связан с явными противоречиями в заявлениях министра обороны России Сергея Шойгу. По мнению аналитиков "Яблока", глава российского оборонного ведомства говорил неправду.Официальная стоимость российской военной операции в Сирии не раскрывалась. В марте 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что первые шесть месяцев военной операции обошлись бюджету РФ в 33 млрд руб. В министерстве обороны России часто заявляли, что затраты на сирийскую кампанию не превышают сметы на боевую и оперативную подготовку войск."Яблоко" использовало в расчетах боевые вылеты российской авиации, запуск крылатых ракет "Калибр", потери военной техники, содержание личного состава, выплаты семьям погибших, а также сирийский поход авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".Боевые вылеты авиации, по подсчетам "Яблока", стоили РФ от 142,74 млрд до 209,04 млрд руб. Запуск крылатых ракет "Калибр" – от 5,98 млрд до 9,97 млрд руб. Потери военной техники стоили российским налогоплательщикам от 16,94 млрд до 19,14 млрд руб. Еще в 5,04 млрд руб обошлось содержание личного состава и 132 млн руб – выплаты семьям погибших. Поход "Адмирала Кузнецова" стоил России от 1,5 млрд до 1,8 млрд руб.Руководитель экспертно-аналитического управления "Яблока" Иван Большаков пояснил, что существенный разрыв между верхней и нижней оценками стоимости кампании связан с противоречиями в данных по боевым вылетам российской авиации.22 сентября 2017 года министерство обороны сообщило о 30 650 боевых вылетах. В декабре 2016 года первый заместитель главкома военно-космических сил Павел Кураченко говорил о 30 тыс. вылетах за 15 месяцев. А 22 декабря 2017 года Шойгу заявил о 34 тыс. вылетах, что не соответствует данным недельных отчетов минобороны о боевых вылетах.Аналитики "Яблока" считают, что реальная стоимость участия России в войне в Сирии может оказаться в 1,5 раза выше, поскольку в расчетах не учтены расходы на вылеты самолетов дальней авиации, пуски новейших крылатых ракет X-101, переброска российских войск в районы боевых действий, развертывание системы ПРО в Сирии, а также содержание частной военной компании "Вагнер". Кроме того, они не учли стоимость обучения сирийских военных, непрямые военные расходы на пропаганду и мероприятия вроде концерта в Пальмире и компенсацию косвенных потерь, включая гибель ТУ-154 над Черным морем.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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