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Война в Сирии обошлась России в сумму от $3 до $4,3 млрд - эксперты "Яблока"
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10.03.2018 15:15
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Экспертно-аналитическое управление партии "Яблоко" провело подсчеты
стоимости военной операции России в Сирии на начало марта 2018
года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По
подсчетам "Яблока", Россия выплатила 132 млн руб. семьям погибших в
Сирии Фото: ЕРА В партии пояснили, что разрыв между верхней и
нижней оценками связан с явными противоречиями в заявлениях
министра обороны России Сергея Шойгу. По мнению аналитиков
"Яблока", глава российского оборонного ведомства говорил
неправду.Официальная стоимость российской военной операции в Сирии
не раскрывалась. В марте 2016 года президент России Владимир Путин
заявил, что первые шесть месяцев военной операции обошлись бюджету
РФ в 33 млрд руб. В министерстве обороны России часто заявляли, что
затраты на сирийскую кампанию не превышают сметы на боевую и
оперативную подготовку войск."Яблоко" использовало в расчетах
боевые вылеты российской авиации, запуск крылатых ракет "Калибр",
потери военной техники, содержание личного состава, выплаты семьям
погибших, а также сирийский поход авианесущего крейсера "Адмирал
Кузнецов".Боевые вылеты авиации, по подсчетам "Яблока", стоили РФ
от 142,74 млрд до 209,04 млрд руб. Запуск крылатых ракет
"Калибр" – от 5,98 млрд до 9,97 млрд руб. Потери военной
техники стоили российским налогоплательщикам от 16,94 млрд до 19,14
млрд руб. Еще в 5,04 млрд руб обошлось содержание личного
состава и 132 млн руб – выплаты семьям погибших. Поход
"Адмирала Кузнецова" стоил России от 1,5 млрд до 1,8 млрд
руб.Руководитель экспертно-аналитического управления "Яблока" Иван
Большаков пояснил, что существенный разрыв между верхней и нижней
оценками стоимости кампании связан с противоречиями в данных по
боевым вылетам российской авиации.22 сентября 2017 года
министерство обороны сообщило о 30 650 боевых вылетах. В
декабре 2016 года первый заместитель главкома военно-космических
сил Павел Кураченко говорил о 30 тыс. вылетах за 15 месяцев. А 22
декабря 2017 года Шойгу заявил о 34 тыс. вылетах, что не
соответствует данным недельных отчетов минобороны о боевых
вылетах.Аналитики "Яблока" считают, что реальная стоимость участия
России в войне в Сирии может оказаться в 1,5 раза выше, поскольку в
расчетах не учтены расходы на вылеты самолетов дальней авиации,
пуски новейших крылатых ракет X-101, переброска российских войск в
районы боевых действий, развертывание системы ПРО в Сирии, а также
содержание частной военной компании "Вагнер". Кроме того, они не
учли стоимость обучения сирийских военных, непрямые военные расходы
на пропаганду и мероприятия вроде концерта в Пальмире и
компенсацию косвенных потерь, включая гибель ТУ-154 над Черным
морем.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В
боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры,
радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К
конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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