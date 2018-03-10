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Халява — святая вещь для каждого россиянина, — блогер (видео)
10.03.2018 15:16
Халява — святая вещь для каждого россиянина, — блогер (видео)

Моя обожаемая русофобия. Как из-за одного взмаха шапкой погибли полторы тысячи русских любителей халявушки. А что вы думали, блины с лопаты – современное изобретение? Да ну конечно.

Ходынская катастрофа сделала Николая Второго «кровавым» и подкосило саму монархию в России.

Один взмах шапкой не ко времени и не к месту не только привел к гибели нескольких тысяч россиян, но и подкосил саму монархию. Именно после Ходынской трагедии 18 мая 1896 года Николай Второй получил свое прозвище «Кровавый». Народ его так и не полюбил, и остался равнодушен, когда их царя заставили отречься от престола. Как мы теперь знаем, их последнего царя.

Об эффекте шапки — узнавайте детальней в видео.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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