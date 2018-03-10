На втором месте - Донецкая область. По состоянию на 1 января 2018 года здесь зафиксировано средним размером пенсии в 3 268,03 грн. На третьей позиции - Луганская область - 2 985,89 грн. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в отчете Пенсионного фонда Украины.

Следом за ними идут Днепропетровская - 2 853,34 грн, Запорожская - 2 681,15 грн, Харьковская - 2 530,21 грн, Киевская области - 2 тыс. грн.

Со второй половины марта Пенсионный фонд начнет выплаты перечисленных пенсий военно-служащим.

В сообщили, что в апреле военные пенсионеры получат перечисленные выплаты за январь-апрель. Ведь пенсии пересчитают с 1 января 2018 года. Кроме того, пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд. Выплаты пересмотрят за справками уполномоченных структур, в которых лица проходили службу.

При пересчете пенсий военнослужащим учитывать оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет.

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