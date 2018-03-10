Бывший "министр обороны" террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что освобождение украинской армией Донбасса приведет к внутриполитическому кризису в России. Гиркин: Путин на какое-то время может быть слабым тираном Фото: Игорь Стрелков / "ВКонтакте" "У нас на носу война с Украиной. Это понимают все, но этого не хотят понимать в Кремле. Если украинская армия неожиданно атакует и сметет Донбасс, последует неизбежный внутриполитический кризис в России", – заявил он.Гиркин добавил, что президент России Владимир Путин не дотягивает до диктатора."Его можно назвать как угодно, но он не правитель. Он в плохом смысле византийский базилевс, который заигрался в интриги... Он даже на Пиночета не тянет. Он может на какое-то время быть слабым тираном, условно говоря. В любом случае война для него, причем, война не по его правилам, приведет к острейшему внутриполитическому кризису в стране", – пояснил он.Бывший атаман террористов добавил, что если не будет войны с Украиной, Россия будет еще "некоторое время гнить".Гиркин во главе группы боевиков в апреле 2014 года захватил Славянск Донецкой области. После того как в июле город был возвращен под контроль Киева, сбежал в Донецк, где возглавил "министерство обороны ДНР". К концу 2014 года вернулся в Россию.30 января 2018 года нидерландская программа ZEMBLA (выходит на телеканале NPO 2) сообщила, что окружной суд Северного округа Иллинойса обязал Гиркина выплатить компенсацию родственникам 25 жертв крушения рейса MH17. Согласно выводам комиссии, которая расследует катастрофу, самолет был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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