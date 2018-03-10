планирует продолжать давление на Россию с помощью дополнительных персональных санкций, заявила заместитель министра финансов Сигал Манделкер на выступлении в Атлантическом совете, передает со ссылкой на .

"Мы сконцентрированы на оказании давления на Россию из-за постоянной дестабилизации ситуации в Украине, в частности оккупацию Крыма и систематическое нарушение прав человека. Позиция Минфина основывается также на вмешательстве России в американские выборы", - сказала Манделкер.

Чиновник отметила, что ранее опубликованный Минфином список российских политиков высокого ранга олигархов из ближайшего окружения Владимира Путина, будет использован при разработке будущих санкционных ограничений.

В "санкционном списке" уже есть 114 российских политиков. Их обвиняют в коррупционных связях с Владимиром Путиным. Документ также имеет тайное приложение, детали которого неизвестны.

Американские подводные лодки способны полностью уничтожить Россию, если примут такое решение. "Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", - заявил председатель Стратегического командования вооруженных сил генерал Джон Гайтен в комитете Палаты представителей.

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