Президент РФ в очередной раз открестился от граждан РФ, обвиненных спецпрокурором США во вмешательстве в американские выборы 2016 года

Президент России Владимир Путин заявил, что 13 россиян, которых спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы в США 2016 года, могли работать на «американские компании» или кого-то из кандидатов. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, новый фрагмент которого вышел в Twitter утреннего шоу Today. Об этом сообщает Лига, информирует svodka.net.

Путин, отвечая на вопрос ведущей Мегин Келли, сказал, что его позиция не изменилась с момента прошлого интервью.

«Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо дозволение это делать? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге», — сказал он.

По его словам, «мир очень велик и разнообразен и есть очень сложные отношения между США и Россией».

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«Часть наших людей имеет собственное мнение об этих отношениях. Вы назвали мне часть физических лиц, некоторые лица, и сказали мне, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я не имею об этом понятия, это не мои проблемы», — заявил российский президент.

Также он считает, что в числе обвиненных во вмешательстве в американские выборы могли «с таким же успехом» оказаться и граждане США.

«Всплыли какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваши политические процессы», — резюмировал Путин.

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В предыдущем фрагменте интервью, который вышел 4 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что обвиненные во вмешательстве в американские выборы в 2016 году граждане России, действовали не от имени российских властей и неизвестно, кто за ними стоит, однако экстрадированы в США они не будут.

16 февраля 13 россиянам были предъявлены обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году по результатам расследования ФБР. Такое заявление сделал специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России.

Во вмешательстве в выборы большое жюри федерального суда американского округа Колумбия обвинило российскую компанию Агентство интернет-исследований, также известную как «фабрика троллей». В тексте обвинения приводится список из 13 россиян, которые являются сотрудниками организации или связаны с ней.Список с сайта Минюста США:

Евгений Пригожин

Михаил Быстров

Михаил Бурчик

Александра Крылова

Сергей Полозов

Анна Богачева

Мария Бовда

Роберт Бовда

Асланов Джейхун Насими Оглы

Вадим Подкопаев

Глеб Васильченко

Ирина Каверзина

Владимир Венков

Ранее глава отдела киберзащиты Министерства внутренней безопасности США Джанет Манфра заявила, что Россия получила доступ к спискам избирателей нескольких штатов перед президентскими выборами в 2016 году.

В январе этого года в ЦРУ пришли к выводу, что вмешательство России внутренние дела США не ограничивается скандалом вокруг выборов американского президента в 2016 году, а происходит на протяжении десятилетий.

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