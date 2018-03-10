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Данилко: Я живу на Крещатике, 25, в доме со звездой. После 2007-го она к символике Компартии не имеет отношения. Это шапка Сердючки!
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10.03.2018 15:31
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Иностранцы фотографировались под домом народного артиста Андрея
Данилко на Крещатике в Киеве, так как, по легенде, там живет его
сценический персонаж Верка Сердючка. Об этом украинский музыкант
рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе
Бацман. Данилко: Хотят же сделать декоммунизацию, убрать звезду
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Вспомнил про звезду.
Крещатик, 25, этот дом со звездой… Хотят же сделать декоммунизацию,
убрать звезду. Я говорю: "Ребята, после 2007 года эта звезда к
символике Коммунистической партии не имеет никакого отношения! Это
шапка Сердючки!" "Евровидение" в Киеве было в мае, а я никогда не
был в мае в Киеве, не получалось. А тут – зелень, все так
пахнет. Мне Киев таким красивым показался! Мне понравилось здесь
"Евровидение". И это все – под моим домом. И иностранцы даже
фотографировались на фоне этого дома, потому что, по легенде, в нем
живет Сердючка", – рассказал Данилко.Артист получил
известность благодаря сценическому образу Верки Сердючки. В 2008
году стал народным артистом Украины. В 2016 году
Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и занял место
одного из судей проекта.Пакет законов о декоммунизации Верховная
Рада приняла 9 апреля 2015 года, 15 мая президент Украины Петр
Порошенко подписал эти документы. Ими запрещается
советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются
архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость
Украины воины Украинской повстанческой армии. В принятом законе об
осуждении коммунистического режима содержится норма о
переименовании улиц и населенных пунктов, которые названы в
честь деятелей коммунистической эпохи.
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