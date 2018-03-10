Иностранцы фотографировались под домом народного артиста Андрея Данилко на Крещатике в Киеве, так как, по легенде, там живет его сценический персонаж Верка Сердючка. Об этом украинский музыкант рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Данилко: Хотят же сделать декоммунизацию, убрать звезду Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Вспомнил про звезду. Крещатик, 25, этот дом со звездой… Хотят же сделать декоммунизацию, убрать звезду. Я говорю: "Ребята, после 2007 года эта звезда к символике Коммунистической партии не имеет никакого отношения! Это шапка Сердючки!" "Евровидение" в Киеве было в мае, а я никогда не был в мае в Киеве, не получалось. А тут – зелень, все так пахнет. Мне Киев таким красивым показался! Мне понравилось здесь "Евровидение". И это все – под моим домом. И иностранцы даже фотографировались на фоне этого дома, потому что, по легенде, в нем живет Сердючка", – рассказал Данилко.Артист получил известность благодаря сценическому образу Верки Сердючки. В 2008 году стал народным артистом Украины. В 2016 году Данилко присоединился к команде шоу "Х-фактор" и занял место одного из судей проекта.Пакет законов о декоммунизации Верховная Рада приняла 9 апреля 2015 года, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал эти документы. Ими запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины воины Украинской повстанческой армии. В принятом законе об осуждении коммунистического режима содержится норма о переименовании улиц и населенных пунктов, которые названы в честь деятелей коммунистической эпохи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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