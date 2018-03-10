По словам Волкера, молодые украинцы воспринимают Россию "как агрессора и оккупанта"

Об этом на брюссельской форуме заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер, передает "Радио Свобода".

По его словам, все изменил набег на Украине, аннексия Крыма и оккупация украинского востока, которая сейчас продолжается.

Таким образом, как подчеркнул Волкер, Россия получила "более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину".

По мнению спецпредставителя США, эта тенденция "углубляется с каждым днем", а молодое поколение украинский для России утраченное окончательно, поскольку они "воспринимают ее как агрессора и оккупанта".

Волкер добавил, что в случае, если Россия хочет достичь целей по влиянию и приближения Украины к себе, "то начинать следует с вывода войск из Восточной Украины".