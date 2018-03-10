Первая известная попытка президента США Дональда Трампа установить прямые контакты с властями России относится к 2013 году. Об этом сообщает издание The Washington Post в пятницу, 9 марта, со ссылкой на несколько источников, знакомых с документом.

Издание сообщает, что президент США в 2013 году написал личное письмо российскому президенту, в котором пригласил его на проходивший в Москве конкурс "Мисс Вселенная".

По информации издания, письмо было написано в июне 2013 года и является первой известной попыткой Трампа установить прямые контакты с властями России.

Также сообщается, что примерно в это время Трамп написал в своем Twitter: "Как думаете, Путин приедет на конкурс "Мисс Вселенная", который пройдет в ноябре Москве? Если да, то он станет моим новым лучшим другом".

Как сообщает The Washington Post, Путин сначала принял приглашение, но в последний момент отменил свой визит, прислав Трампу "дружеское письмо" и шкатулку в качестве сувенира.

На данный момент, по информации издания, письмо передано команде спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В свою очередь, адвокат Трампа Джон Дауд заявил, что не знаком с письмом и назвал эту информацию газеты "абсурдом".

Как сообщал svodka.net, спецпрокурор по делам России Роберт Мюллер собрал доказательства организации канала связи между Кремлем и Дональдом Трампом.

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