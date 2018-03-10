Следователи определила статью, по которой будут расследовать дело о нападении на депутата Юрия Левчинка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города , передает со ссылкой на .

Сначала правоохранители расследовали избиение нардепа как "Хулиганство", однако статью изменили на "Насилие в отношении государственного деятеля".

"Инцидент, произошедший 9 марта 2018 во время демонтажа гаражей на улице Половецкой в ​​Шевченковском районе столицы между народным депутатом Украины Юрием Левченко и группой лиц будет расследоваться по статье" Насилие в отношении государственного деятеля ". Соответствующие сведения внесены в Едрей по ч. 2 ст. 346 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", - отмечается в сообщении.

Кроме того, прокуратура будет расследовать по статье "Хулиганство" стычки во время демонтажа в результате которых и избили народного депутата.

Инцидент произошел 9 марта. По сообщению, коммунальщики проводили демонтаж гаражей, имея соответствующие разрешения , когда на место работ прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк. Они пытались бросить бутылку с зажигательной смесью, в результате чего и произошло столкновение.

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