|Прокуратура изменила статью в расследовании избиения Левченко
|10.03.2018 15:42
|
Следователи определила статью, по которой будут расследовать дело о нападении на депутата Юрия Левчинка.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города , передает со ссылкой на .
Сначала правоохранители расследовали избиение нардепа как "Хулиганство", однако статью изменили на "Насилие в отношении государственного деятеля".
"Инцидент, произошедший 9 марта 2018 во время демонтажа гаражей на улице Половецкой в Шевченковском районе столицы между народным депутатом Украины Юрием Левченко и группой лиц будет расследоваться по статье" Насилие в отношении государственного деятеля ". Соответствующие сведения внесены в Едрей по ч. 2 ст. 346 УК Украины - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", - отмечается в сообщении.
Кроме того, прокуратура будет расследовать по статье "Хулиганство" стычки во время демонтажа в результате которых и избили народного депутата.
Инцидент произошел 9 марта. По сообщению, коммунальщики проводили демонтаж гаражей, имея соответствующие разрешения , когда на место работ прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк. Они пытались бросить бутылку с зажигательной смесью, в результате чего и произошло столкновение.