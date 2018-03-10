Сообщения о потерях в результате обстрела коалицией США воюющих в Сирии наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» приходят разные, однако постоянно меняются в сторону увеличения. Об этом сообщил прежний «министр обороны» террористической организации «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) на своей странице во «ВКонтакте».

«У нас на носу война с Украиной. Это понимают все, но этого не хотят понимать в Кремле. Если украинская армия неожиданно атакует и сметет Донбасс, последует неизбежный внутриполитический кризис в России», – заявил он, информирует svodka.net.

Гиркин добавил, что президент России Владимир Путин не дотягивает до диктатора.

«Его можно назвать как угодно, но он не правитель. Он в плохом смысле византийский базилевс, который заигрался в интриги… Он даже на Пиночета не тянет. Он может на какое-то время быть слабым тираном, условно говоря. В любом случае война для него, причем, война не по его правилам, приведет к острейшему внутриполитическому кризису в стране», – пояснил он.

Бывший атаман террористов добавил, что если не будет войны с Украиной, Россия будет еще «некоторое время гнить».

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