9 марта на Донбассе боевики три раза обстреляли украинские позиции, заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. 5 марта должны были вступить в силу договоренности трехсторонней контактной группы о прекращении огня. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года Фото: ЕРА "С полуночи 5 марта, когда вступили в силу договоренности трехсторонней контактной группы о режиме прекращения огня, это уже третья потеря для Украины", – сказал Гуцуляк.По его словам, один военный получил ранения в результате обстрела со стороны боевиков, его состояние – средней тяжести, при этом за минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный 1994 года рождения.Гуцуляк рассказал, что 9 марта в зоне АТО боевики совершили три прицельных обстрела украинских позиций.Он добавил, что украинские военные не открывали огонь в ответ.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последняя попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась 5 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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