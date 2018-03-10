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С начала последнего "перемирия" на Донбассе погибли трое украинских военных – Минобороны
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10.03.2018 15:46
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9 марта на Донбассе боевики три раза обстреляли украинские позиции,
заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО
Дмитрий Гуцуляк. 5 марта должны были вступить в силу договоренности
трехсторонней контактной группы о прекращении огня. Вооруженный
конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года Фото:
ЕРА "С полуночи 5 марта, когда вступили в силу договоренности
трехсторонней контактной группы о режиме прекращения огня, это уже
третья потеря для Украины", – сказал Гуцуляк.По его словам,
один военный получил ранения в результате обстрела со стороны
боевиков, его состояние – средней тяжести, при этом за
минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный 1994 года
рождения.Гуцуляк рассказал, что 9 марта в зоне АТО боевики
совершили три прицельных обстрела украинских позиций.Он добавил,
что украинские военные не открывали огонь в ответ.Вооруженный
конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие,
но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последняя
попытка ввести режим прекращения огня на
Донбассе провалилась 5 марта 2018 года.
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