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Хакеры, атаковавшие МИД Германии, похитили документы по Украине, - СМИ
10.03.2018 15:47
Хакеры, атаковавшие МИД Германии, похитили документы по Украине, - СМИ
Согласно сообщениям немецких СМИ, кибератаки поступила российская хакерская группа
Связанные с Россией хакеры, недавно атаковали немецкие правительственные сайты, похитили документы, касающиеся переговоров по Brexit, Украины и Беларуси.
Хакеры, атаковавшие МИД Германии, похитили документы по Украине, - СМИ Фото: EPA/UPG

только хакеры похитили шесть файлов. Среди них документ, касающийся переговоров между Британией и ЕС по Brexit, а также переговоров с Украиной и Беларусью, - сообщает немецкое издание Spiegel Online.

Как сообщает издание, утечка документов по Украине и Беларуси произошел после того, как служба безопасности узнала о кибернападение и контролировала его ход.

Напомним, в Германии в начале декабря началась хакерская нападение на сети правительственных учреждений - Министерства иностранных дел и Министерства обороны страны.

Ранее власти страны подтвердила кибератаке на свои ведомства и заявила, что ситуация находится под контролем.

Согласно сообщениям немецких СМИ, кибератаки поступила российская хакерская группа АРТ28.

До этого у Европарламенте призвали ввести санкции против РФ из-за вмешательства хакеров в избирательные кампании.

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