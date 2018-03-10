Согласно сообщениям немецких СМИ, кибератаки поступила российская хакерская группа

только хакеры похитили шесть файлов. Среди них документ, касающийся переговоров между Британией и ЕС по Brexit, а также переговоров с Украиной и Беларусью, - сообщает немецкое издание Spiegel Online.

Как сообщает издание, утечка документов по Украине и Беларуси произошел после того, как служба безопасности узнала о кибернападение и контролировала его ход.

Напомним, в Германии в начале декабря началась хакерская нападение на сети правительственных учреждений - Министерства иностранных дел и Министерства обороны страны.

Ранее власти страны подтвердила кибератаке на свои ведомства и заявила, что ситуация находится под контролем.

Согласно сообщениям немецких СМИ, кибератаки поступила российская хакерская группа АРТ28.

До этого у Европарламенте призвали ввести санкции против РФ из-за вмешательства хакеров в избирательные кампании.