Президент Петр Порошенко приветствовал «долгожданное и логическое» решение НАТО признать стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации.

«Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО. Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с Генеральным секретарем НАТО в Мюнхене, а также в ходе недавней телефонной беседы с вице-президентом США. Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе», — написал он в .

«Наша следующая амбиция — План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса. Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорено с нашими партнерами, дает свои весомые результаты. Уверенно движемся вперед!» — добавил Порошенко.

Напомним, вечером в пятницу блок НАТО официально признал стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации. Ранее альянс считал, что Украина «не имеет формальных устремлений к членству».

Украина хотела получить План действий по членству в НАТО еще в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция.

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