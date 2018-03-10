Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина провела фантастическую работу за четыре года, чтобы приблизиться к членству в НАТО. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Геращенко: Президент, его команда и натовские "ястребицы" работают Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "И пока некоторые кричат "зрада-зрадная" и "всепропало", президент, его команда и натовские "ястребицы" работают. Девушки, поздравляю вас с фантастической новостью: НАТО признал Украину страной-аспирантом. Работаем дальше – вместе с президентом, парламентом, правительством, неправительственными организациями и экспертами, МИД и МО, которые провели за эти четыре года фантастическую работу для приближения к Альянсу. И я очень горжусь, что так много для изменений в стране делают наши женщины в армии, в правительстве, парламенте, в неправительственном секторе. Ястребицы вы мои дорогие", – написала Геращенко. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1647333422021131 9 марта НАТО сообщил, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе."Страны, которые заявили о стремлении присоединиться к Альянсу, изначально приглашаются для участия в интенсифицированном диалоге с НАТО об их стремлении к членству и связанных с этим реформах. Затем странам-кандидатам может быть предложено участвовать в Плане действий по членству в НАТО и… продемонстрировать свою способность выполнять обязательства в отношении возможного будущего членства. Участие не гарантирует членства, но оно является ключевым механизмом подготовки", – добавили в Альянсе.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься на референдуме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки нато что украины геращенко членству Теги: политика