Украинская певица Тина Кароль в музыкальном фильме «Интонации» поделилась подробностями личной жизни, которую артистка всегда держит в тайне. Она рассказала, что после смерти мужа у нее были отношения с мужчинами, но настоящую любовь она так и не нашла.

«Моя лодочка плывет, случайных пассажиров переправляя. Но счастье так и не нашла», — так прокомментировала отношения с мужчинами певица в фильме, сообщает «ТСН», информирует svodka.net.

Она добавила, что в ее лодочку иногда садятся пассажиры, намекая на то, что у нее были отношения с мужчинами, но они не переросли в что-то большее, чем увлечение.

«Мое одиночество – мое вдохновение. Счастье не бывает много. Ты счастлив в профессии, но несчастный в любви. Иногда это можно объединить. Сейчас это не так. Я не драматизирую», – отметила певица.

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