По мнению журналиста Дениса Казанского, версия его источников в СБУ о намерении главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана организовать дестабилизацию в Закарпатье выглядит более логично, чем предъявленные Рубану подозрения в попытке нападения на жилье президента Украины Петра Порошенко. Казанский: Это выглядит более логично, чем история про захват Рады и убийство Порошенко, учитывая последние пожары в венгерских офисах Фото: Денис Казанский / Facebook "Кстати, мой знакомец из СБУ говорит, что это все предназначалось для дестабилизации Закарпатья", – написал Казанский.По его мнению, такая версия выглядит "более логично", чем предъявленные Рубану подозрения в попытке нападения на жилье президента Украины Петра Порошенко и обстрела Верховной Рады."И это выглядит гораздо более логично, чем вся эта история про захват Рады и убийство Порошенко. Учитывая последние пожары и взрывы в венгерских офисах", – добавил журналист. Кстати, мой знакомец из СБУ говорит, что это все предназначалось для дестабилизации Закарпатья. И это выглядит гораздо более логично, чем вся эта история про захват Рады и убийство Порошенко. Учитывая последние пожары и взрывы в венгерских офисах. https://t.co/1Lb9FHMbsv — Денис Казанський (@den_kazansky) 10 марта 2018 г. 8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он.Грицак утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.Культурный центр венгров в Ужгороде на Закарпатье поджигали 4-го и 27 февраля. 4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный организатор-иностранец находится в розыске". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что в деле о поджогах "торчат российские уши". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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