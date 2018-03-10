Хакеры атаковали серверы правительства ФРГ и похитили протокол консультаций ЕС и Великобритании по поводу Brexit, а также документы по переговорам Евросоюза с Украиной и Беларусью. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel Online.

Согласно информации издания, только хакеры украли шесть документов. Уточняется, что первым был похищен материал по Brexit.

Далее была произведена нападение на серверы с документами по Украине и Беларуси, которая проходила уже под контролем правоохранителей. Впрочем, спецслужбы осознанно не блокировали доступ к этим документам, поскольку в них не было секретных сведений.

Известно, что еще в конце февраля стало известно о взломе серверов министерства иностранных дел и Минобороны Германии. Наиболее пострадала правительственная сеть Бонн - Берлин, которая считается надежно защищенной.

Сам взлом был совершен в конце 2016 года, а обнаружен в конце 2017-го.

Сообщается, что обнаружить проблему Германии помогла спецслужба партнерского государства. Специалисты спецслужб возлагают вину за взлом на хакерскую группу Turla, известную также под именем Snake. Немецкие правоохранители считают, что она действует в контакте с российскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что целью хакерской атаки на сервера немецкого правительства, в осуществлении которой подозревают российских хакеров, являлись документы немецкого министерства иностранных дел. Сам взлом произошел через онлайн-курсы для дипломатов.

Как сообщал svodka.net ранее, правительство Германии признало, что российские хакеры, состоящие в группировке APT28 (Fancy Bear), взломали компьютеры Министерства иностранных дел и Министерства обороны Германии в декабре 2017 года.

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